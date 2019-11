Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)hat die geplante Impfpflicht gegen Masern in Kitas und Schulen gerechtfertigt. "Das ist ein Kinderschutzgesetz", sagte er vor der heutigen Verabschiedung der Neuregelungen im Bundestag.



Demnach sollen Eltern ab März 2020 vor Aufnahme ihrer Kinder in Kitas oder Schulen nachweisen müssen, dass diese geimpft sind. Die Pflicht soll auch für Personal in Kitas und Schulen und für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen kommen. Bei Verstößen sollen Strafen bis zu 2.500 Euro drohen.