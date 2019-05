Prinzipiell ist vegan auf dem Vormarsch. Portfoliomanager Johannes Hesche

"Prinzipiell ist vegan auf dem Vormarsch", konstatiert Johannes Hesche, Portfoliomanager beim Fondsanbieter Acatis. Er ist Fachmann für Tech- und Biotechnologieunternehmen. "Auf der anderen Seite profitiert Beyond Meat vom wachsenden Umweltbewusstsein".



Beyond Meat stellt Fleischersatz vor allem für Burger und Tacos her. Dabei greift das Unternehmen etwa auf Erbsenproteine zurück. Damit seine Produkte wirklich als Fleischersatz dienen können, setzen die Kalifornier zum Beispiel rote Beete ein - das sorgt für und wirkt wie "Blutersatz" in den Fleischfrikadellen. Dass derartige Alternativen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können, liegt auf der Hand. Denn tierisches Fleisch ist ein großer Faktor für den Klimawandel. Laut Studien der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist die industrielle Tierhaltung für rund 15 Prozent der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich.