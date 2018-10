Tawadros II. ist «Papst von Alexandria». Quelle: EPA/dpa

Aus Protest gegen die Jerusalem-Entscheidung der USA will auch das Oberhaupt der koptischen Christen in Ägypten, Tawadros II., US-Vizepräsident Mike Pence nicht treffen. Ein Termin der Kirche mit Pence bei seinem Besuch in Kairo Mitte Dezember werde nicht stattfinden, teilten die Kopten mit.



Die Entscheidung von Präsident Donald Trump habe die Gefühle von Millionen Arabern nicht beachtet, hieß es weiter. Tawadros II. steht in Ägypten Millionen Kopten vor.