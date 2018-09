Ziemlich beste Freunde: Netanjahu (l.) und Trump. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Bei einem Besuch in Washington hat Israels Premierminister, Benjamin Netanjahu, US-Präsident Donald Trump in den höchsten Tönen gelobt. Das israelische Volk werde sich an dessen Entscheidung, die US-Botschaft von Tel Aviv zu verlegen und Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, "für alle Zeiten erinnern", sagte Netanjahu.



An Trump gewandt fügte er hinzu: "Andere haben davon geredet, Du hast es getan!" Am Montag kündigte auch Guatemala die Eröffnung einer Botschaft in Jerusalem an.