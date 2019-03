Benjamin Netanjahu, Mike Pompeo und David Friedman.

Quelle: Kobi Gideon/Prime Minister of Israel/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hat gemeinsam mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu die Klagemauer in Jerusalem besucht. Er steckte einen Zettel zwischen die Steine der Mauer, die für Juden weltweit die heiligste Stätte ist. Dem Brauch nach schreiben Besucher auf solche Zettel Wünsche, die sich erfüllen sollen.



Pompeo ist der bisher ranghöchste US-Vertreter, der sich in Begleitung eines israelischen Regierungschefs an der Klagemauer gezeigt hat.