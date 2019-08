Supersonic Speed Challenger (Archivbild)

Quelle: imago

Combs wurde 39 Jahre alt. Sie hatte ihr Talent als Rennfahrerin auch in etlichen US-TV-Shows unter Beweis gestellt. In der Nischenszene der Jet-Car-Rennfahrer hatte sich Combs daher in den vergangenen Jahren einen großen Namen gemacht. In der Wüste hatte sie einen Temporekord der Frauen knacken wollen, den 1976 die Rennfahrerin Kitty O'Neil aufgestellt hatte.