Sektkorken knallen nach Lotteriegewinnen in Spanien. Archivbild

Großer Geldregen in Spanien am Dreikönigstag: Gut zwei Wochen nach der Weihnachtslotterie hat auch die Ziehung der sogenannten Jesuskind-Glückslose Tausenden Menschen zum Teil hohe Gewinne beschert. Insgesamt wurden in Madrid 700 Millionen Euro ausgeschüttet.



Die Hauptgewinne der seit 1941 ausgespielten "Loteria del Nino" entfielen auf die Losnummer 57342. Lose mit dieser Nummer wurden in allen Teilen Spaniens verkauft, so dass bei vielen Menschen die Sektkorken knallten, wie die Zeitung "El Pais" berichtete.