Ein lauter Knall hat unter Anwohnern einiger Orte in Norditalien Panik ausgelöst. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass am Donnerstag zwei Eurofighter der italienischen Luftwaffe die Schallmauer durchbrochen hatten. Sie waren aufgestiegen, um die Identität eines Flugzeugs zu klären, teilte die Luftwaffe mit.



Es habe sich dabei um eine Air-France-Maschine gehandelt, die den Funkkontakt zum Tower verloren hatte. Um den Einsatz der Kampfjets so kurz wie möglich zu halten, seien die Eurofighter extrem schnell aufgestiegen.