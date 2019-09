Ein Polizist hält ein Auto an. Symbolbild

Nach einer weiteren Spritztour ohne gültigen Führerschein droht einem Autofahrer mit bereits 373 Punkten in Flensburg eine Haftstrafe. Die Polizei stelle für die Staatsanwaltschaft derzeit eine Akte zusammen, sagte ein Sprecher in Neustadt an der Weinstraße.



Die Polizei konnte dem 37-Jährigen bisher mehr als 150 rechtswidrige Fahrten nachweisen - "für jede gab es zwei Punkte". Zudem soll sich der Mann aus Speyer mit einem ungültigen italienischen Führerschein erfolgreich als Berufsfahrer beworben haben.