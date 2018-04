Windräder und Solarkraftanlage Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In diesem Jahr ist in Deutschland nach Berechnungen des Energiekonzerns E.ON bereits so viel Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt worden wie nie zuvor. Seit Jahresbeginn haben danach alle Solar-, Wind- und Wasserkraftanlagen rund 131 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert.



Im gesamten vergangenen Jahr kamen die Anlagen laut E.ON nur auf rund 129 Milliarden Kilowattstunden. Das Unternehmen macht vor allem zwei Gründe für den Anstieg aus: die Herbststürme und mehr Sonne im Süden.