Jim Jarmusch hat für seinen Film lauter alte Bekannte zusammengetrommelt - unter ihnen mehrere Musiker und Oscar-nominierte Schauspieler. Tom Waits etwa fühlt sich in seiner Rolle als zerzauster Waldschrat sichtlich wohl. Ober-Zombie Iggy Pop sieht so aus, als habe er gar nicht viel Zeit in der Maske verbracht. Und Tilda Swinton ist die perfekte Besetzung einer schwertschwingenden Schottin mit einem Hang zum Überirdischen.