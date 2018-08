Was genau passiert ist in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober 2017, liegt immer noch im Dunkeln. Jitka Streubelova stammt aus Tschechien und lebte seit fünf Jahren in Deutschland. Sie arbeitete gleich in mehreren Jobs, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen: zum einen als Reinigungskraft in einem Flüchtlingsheim, zum anderen betreute sie als Krankenpflegerin eine schwer behinderte Frau. Die beiden kräftezehrenden Arbeitsplätze führten dazu, dass die Rückenbeschwerden Jitkas immer stärker wurden und ihr Arzt ihr schließlich eine Kur verordnete. Vier Wochen vor ihrem Verschwinden trat Jitka Streubelova diese Kur in Bad Wildungen an, am 25. September 2017.