Er wird eingeladen, um die Fastenaktion von Brot für die Welt zu eröffnen, er spricht beim Gottesdienst von Amnesty International, beim Alpensymposium in Interlaken und auch mal vor Schülern in Ribnitz-Damgarten. Er ist Laudator für Barack Obama und Can Dündar und wird selbst ständig geehrt: Ehrendoktorwürde der Universität Münster, Ludwig-Ehrhardt-Preis, Leopold-Lucas-Preis der Universität Tübingen, den Bambi. Am Samstag kommt der Carlo-Schmidt-Preis in Mannheim dazu, weitere sind schon angekündigt. Er ist nun Ehrenvorsitzender des Vereins "Gegen das Vergessen - Für Demokratie", den er selbst einst mitgründete. In Berlin-Mitte, unweit des Reichstages, hat er sein Büro, zwei persönliche Referenten, eine Sekretärin, er reist kreuz und quer durchs Land. Unterbeschäftigt scheint Gauck nicht.