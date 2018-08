"Ich bin davon ausgegangen, dass das Flugzeug um 9 Uhr landet", sagte Stamp. Um kurz vor Neun habe er die Nachricht des Gerichts erhalten gehabt. "In dem Moment schoss mir durch den Kopf: Was passiert, wenn ich jetzt hier eingreife? Verstoße ich möglicherweise gegen internationales Recht?", berichtet der Minister. Stamp entschied, nicht einzugreifen. Eine Entscheidung, die, so der Politiker, auch das Bundesinnenministerium später an dem Tag geteilt habe.