In 100 Tagen fliegt Alexander Gerst wieder zur ISS. Archivbild Quelle: Jan-Philipp Strobel/dpa

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst muss vor seiner zweiten Mission auf der Internationalen Raumstation (ISS) in seine neue Rolle als Kommandant hineinwachsen. "Es ist extrem wichtig, dass einer an Bord den Gesamtüberblick behält und das sollte der Commander sein", sagte Gerst beim Training in Moskau.



Gerst soll am 6. Juni vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur ISS starten. Mit ihm reisen der Russe Sergej Prokopjew und die US-Astronautin Serena Aunon-Chancellor.