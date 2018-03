Johannes Vogel ist Arbeitsmarktexperte der FDP im Bundestag. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die FDP fordert neue Freiräume für die individuelle Einteilung der Arbeitszeit in Deutschland. "Wir sehen die Digitalisierung der Arbeitswelt als Chance, denn sie eröffnet den Menschen mehr Freiheit mit Blick auf die Frage, was, wann und von wo sie arbeiten". Das sagte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Johannes Vogel.



Ein Gesetzentwurf der FDP dazu wird heute im Bundestag beraten. Vogel sieht das Arbeitszeitgesetz als nicht mehr passend an für die heutige Zeit.