Union und SPD laufen die Wähler davon, die einstigen Volkspartien verlieren dramatisch. Woher kommt dieser massive Vertrauensverlust? Was macht die Politik falsch? Das hat ZDF-Reporter Jochen Breyer via SocialMedia gefragt und Tausende Kommentare, Tweets und Mails erhalten. Und wie ein roter Faden wird deutlich, was schief läuft: Dass die Politik nicht mehr zuhört, nur noch um sich selbst kreist. Das Gefühl, dass die Politik nicht für die Menschen und ihre Sorgen da ist. Aufgrund der Kommentare besuchte Breyer die Menschen vor Ort, fragt sie nach ihren Wünschen und Sorgen. Das ZDF sendet die aktuelle Doku von "Am Puls Deutschlands – Unterwegs mit Jochen Breyer" am Mittwoch, 5. Dezember 2018, 23.15 Uhr.