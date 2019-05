In seinem ersten Wahlkampfvideo kommt er deshalb auch gleich zum Punkt: Weitere vier Jahre Donald Trump würden den Charakter Amerikas unwiderruflich verändern, ist er sich sicher. "Da kann ich nicht daneben stehen und zuschauen." So begründet Biden seine Motivation, nach erfolglosen Versuchen in den Jahren 1988 und 2008 sich noch einmal um das Präsidentenamt zu bewerben.



Seit Donald Trump am 20. Januar 2017 in das Weiße Haus eingezogen ist, zerbrechen sich die Demokraten den Kopf darüber, wie sie wieder eine Mehrheit gegen die Republikaner erringen können. Joe Biden könnte ein Schlüssel zum Erfolg sein. Der Politveteran hat als einer der wenigen Demokraten einen Draht zur weißen Arbeiterschaft, umgibt sich gerne mit Feuerwehrmännern, Bauarbeitern und Mechanikern. Sein erster offizieller Wahlkampfauftritt nächste Woche mit Gewerkschaftern in Pittsburgh liegt da auf der Hand. Eben jene Wählerschichten, die sich 2016 außerstande sahen, Hillary Clinton zu wählen, soll Biden von Trump zurückgewinnen.