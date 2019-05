Wir bringen sie an die Gestrade zurück, an denen sie in See gestochen sind. Ob das Libyen ist, ob das Tunesien ist, ob das Marokko ist, wo auch immer. Jörg Meuthen, AfD-Spitzenkandidatin

Der AfD-Politiker möchte eine No-Way-Politik nach australischem Vorbild. Menschen in Seenot sollten gerettet werden, dann aber in die Länder zurückgebracht werden, in denen sie in See gestochen sind. "Ob das Libyen ist, ob das Tunesien ist, ob das Marokko ist, wo auch immer." Dafür sei etwa eine Aufstockung der EU-Genzschutzagentur Frontext notwendig. "Das was wir da machen, ist noch zu wenig."