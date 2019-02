Therese Johaug

Quelle: dpa

Therese Johaug hat ihren zweiten Titel bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld gewonnen. Die Norwegerin siegte über 10 Kilometer in der klassischen Technik, nachdem sie am Samstag den Skiathlon für sich entschieden hatte. In 27:02,1 verwies Johaug die 19 Jahre alte schwedische Junioren-Weltmeisterin Frida Karlsson mit 12,2 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Dritte wurde Ingvild Flugstad Östberg aus Norwegen.



Beste Läuferin des deutschen Quartetts war wie erwartet Katharina Hennig, die als Elfte die Top-10-Ränge knapp verpasste. Laura Gimmler wurde 13., Pia Fink 15. und Sandra Ringwald 27.