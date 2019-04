John Lennon und seine Frau Yoko Ono. Archivbild

Quelle: Allan Randu/dpa

Ein verschollener Farbfilm des legendären "Bed-in" von Ex-Beatle John Lennon und seiner Frau Yoko Ono ist in den Niederlanden wieder aufgetaucht. Die Bilder der Aktion des Künstler-Paares, das nach seiner Hochzeit im Namen des Weltfriedens eine Woche lang in einem Amsterdamer Hotelbett verbrachte und sich dabei interviewen und filmen ließ, waren 1969 um die Welt gegangen.



Ein früherer TV-Archivar fand den Schatz nun in seinem Privatkeller. Er hatte völlig ahnungslos defekte Filmrollen in dem Keller aufbewahrt.