Großbritanniens Premier Boris Johnson hat bei der Europäischen Union eine Brexit-Verschiebung beantragt. Dazu ist er per Gesetz verpflichtet. Dem nicht unterzeichneten Antrag auf Aufschub fügte Johnson einen Brief bei, in dem er seinen persönlichen Widerwillen betonte. Eine Brexit-Verzögerung "schade den Interessen des Vereinigten Königreichs und unserer EU-Partner", hieß es darin.



Das zweite Schreiben trug Johnsons Unterschrift. EU-Ratspräsident Donald Tusk bestätigte am späten Samstagabend den Erhalt des Antrags auf Fristverlängerung. Er werde mit den Staats- und Regierungschefs der EU nun über das weitere Vorgehen beraten. In einem dritten Schreiben, das vom britischen EU-Botschafter Tim Barrow verfasst wurde, wird zudem klargestellt, dass der erste Brief zur Fristverlängerung nur abgeschickt worden sei, um den Gesetzesvorgaben nachzukommen.