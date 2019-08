"Aber natürlich weiß sie ganz genau, dass man das in all diesen Verhandlungsjahren ja nicht geschafft hat. Als erfahrene Poker-Spielerin hat sich dann die Karten des Gegenübers zu sehen gefordert quasi." Großbritannien solle doch erst einmal sagen, wie es sich eine Lösung vorstelle. Schließlich habe man bei den Briten ja die viel besseren Ortskenntnisse. "Also bisher liegt keine britische Lösung auf dem Tisch", so Koll schließlich. Und soweit er heute Abend in Berlin gehört habe, wurde auch keine präsentiert. "Also: Wenn hier heute Abend ein Schwarzer-Peter-Karte kreiste - dann jedenfalls reist Boris Johnson damit wieder ab."