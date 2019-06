Großbritanniens Außenminister Jeremy Hunt. Archivbild

Jeremy Hunt hat in der Kampagne 2016 für den Verbleib in der EU gestimmt. Das - so hofft das Johnson-Lager - mache ihn zu einem leichten Gegner. Die Basis fordert, nachdem Theresa May in ihren Augen versagt hat, einen hundertprozentigen Brexit-Mann an der Spitze. Und auch wenn Hunt sich inzwischen durch einen bei Konvertiten häufig anzutreffenden Übereifer auszeichnet, ist seine Vergangenheit ein schweres Handycap.



Fast sechs Jahre lang war der 52-jährige Gesundheitsminister verhasst beim ärztlichen Personal, aber ausdauernd und entschieden. In den Augen seiner Kollegen gilt er als kompetent und als Außenminister hat er sich im Gegensatz zu seinem Vorgänger nur wenige Fehltritte geleistet, sieht man mal davon ab, dass er auf dem Parteitag der Konservativen 2018 die Europäische Union mit der Sowjetunion verglich. Hunt hält einen Austritt aus der EU ohne Deal für selbstmörderisch und hat gesagt, er werde deshalb auch nicht um jeden Preis am 31. Oktober gehen.