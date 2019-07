heute.de: Welches Brexit-Szenario ist aus Ihrer Sicht am realistischsten?



Talbot: Ich wüsste nicht, warum Johnson ein wesentlich anderer Deal gelingen sollte als Theresa May. Die Chancen, dass er ihn durch das Parlament bekommt, sind sehr gering. Ebenfalls sehr gering sind die Chancen auf einen "No Deal"-Brexit. Die Mehrheit des Parlaments will einen Deal.



heute.de: Gelingt der Brexit zum 31. Oktober?



Talbot: Dieser Zeitplan ist lächerlich. Es müssen massenhaft Gesetze verabschiedet werden, aber das Parlament hat dafür nur vier Wochen Zeit. Das Parlament kann aber erst dann mit der Arbeit beginnen, wenn es weiß, wohin die Reise gehen soll.