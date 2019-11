Boris Johnson in London.

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Der britische Premier Boris Johnson hat US-Präsident Trump vor Einmischung in den britischen Wahlkampf gewarnt. "Wir haben sehr enge Beziehungen und Freundschaften mit den Vereinigten Staaten auf allen Ebenen der Regierung, aber was wir als wertschätzende Alliierte und Partner traditionell nicht machen, ist uns in den Wahlkampf des jeweils anderen einzumischen", sagte er dem Radio-Sender LBC.



Trump wird am Montag in London erwartet. Er nimmt dort am Nato-Gipfel am Dienstag und Mittwoch teil.