Ein Austritt ohne Abkommen würde nach Meinung vieler Experten zu Versorgungsengpässen, Chaos und Wirtschaftskrise führen. Johnson will sein Land am 31. Oktober notfalls ohne vertragliche Absicherung aus dem Staatenbund führen - "komme, was wolle", wie er betonte. Dagegen regte sich auch in seinen eigenen Reihen massiver Widerstand, der sich in der vergangenen Woche in einer denkwürdigen Konfrontation im Parlament niederschlug. Gegen den Willen Johnsons stimmten die Abgeordneten einem Gesetz zu, das ihn zwingen würde, einen Antrag auf Verschiebung des Brexit-Termins am 31. Oktober zu stellen, falls er auf dem EU-Gipfel Mitte Oktober keinen Austrittspakt erreicht.