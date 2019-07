Boris Johnson hat es schon lange auf das Amt des Premierministers abgesehen - daran gibt es kaum einen Zweifel. Auch er ist nicht neu in der Politik-Arena: Er war zuvor Großbritanniens Außenminister und Bürgermeister von London. Einer seiner größten politischen Coups war, Theresa May zu Fall zu bringen. Als Kolumnist bei der Zeitung "Telegraph" schrieb er gegen Mays Brexit-Pläne an.



An der Basis war Johnson schon immer beliebt: Den Brexit-Hardlinern in der Konservativen Partei verspricht er einen EU-Austritt zum 31. Oktober - mit Abkommen oder ohne. Gleichzeitig behauptet er aber, die Chancen eines No-Deal-Brexits seien eins zu einer Million. Ob er tatsächlich einen detaillierten Plan hat, wie er das Brexit-Dilemma lösen will, darf bezweifelt werden. Er hat sich bislang vor allem mit Witz und Charme über Regeln und konkrete politische Pläne hinweg gesetzt.



Trotz seines Talents, den vermeintlich einfachen Mann anzusprechen, ist Johnson so wie sein Rival Hunt ein Mitglied der britischen Oberschicht. Auch er besuchte ein Elite-Internat, studierte in Oxford und war zeitweise Präsident des Debattierclubs Oxford Union sowie Mitglied der als dekadent verschrienen Studentenverbindung Bullingdon-Club.

Bildquelle: reuters