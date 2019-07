Der Brexit ist bereits zweimal verschoben worden. Premierministerin Theresa May fand keine Mehrheit im Parlament, um ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag durchzubekommen. Sie kündigte schließlich ihren Rücktritt an. Wer nächster Chef der konservativen Partei und damit Premierminister wird, entscheiden die etwa 160.000 Tory-Mitglieder in diesen Tagen per Briefwahl. Erwartet wird, dass viele ihre Entscheidung bereits getroffen haben. Johnson gilt als kaum noch zu schlagen. Das Ergebnis der Wahl soll aber erst am 23. Juli feststehen.