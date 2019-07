Die Sorge in Nordirland ist groß, dass der Brexit und das Fehlen der Regionalregierung wieder Unruhen entfachen könnte. Von 1968 bis 1994 kamen mehr als 3.600 Menschen im Nordirland-Konflikt ums Leben. Damals kämpften pro-irische Katholiken unter Führung der Untergrundorganisation IRA gegen protestantische, pro-britische Loyalisten. Im Kern ging es darum, ob der zu Großbritannien gehörige Nordteil Irlands wieder mit der Republik im Süden vereinigt werden soll. Auch heute sind die Spannungen beider Konfessionen sichtbar - etwa durch hohe Mauern zwischen Nachbarschaften in Belfast.



Das Karfreitagsabkommen von 1998, das Nordirland nach jahrzehntelangen Unruhen den Frieden brachte, stützt sich auf eine praktisch unsichtbare Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, die auch für die regionale Wirtschaft wichtig ist. Dieser Zustand ohne Grenzkontrollen soll auch nach dem Brexit erhalten bleiben, um neue Gewalt zu verhindern. Johnsons Vorgängerin Theresa May hat deshalb mit der EU eine Regel - den sogenannten Backstop - vereinbart, die einen freien Waren- und Personenverkehr über die irische Grenze so lange sicherstellen soll, bis sich die EU und Großbritannien auf ein umfassendes Handelsabkommen einigen. Johnson verlangt jedoch, den Backstop zu streichen, weil der Großbritannien seiner Meinung nach dauerhaft an die EU binden könnte. Die EU wiederum lehnt die Forderung strikt ab.