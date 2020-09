EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Archivbild

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist bereit, über die Brexit-Vorschläge des britischen Premierministers Boris Johnson zu verhandeln. In dem britischen Plan für ein neues Abkommen zu Nordirland gebe es "positive Fortschritte", aber auch "einige problematische Punkte", erklärte Juncker nach einem Telefonat mit Johnson.



An diesen müsse in den kommenden Tagen weiter gearbeitet werden. Auch bei der Frage "substantieller Zollvorschriften" gebe es auf EU-Seite "Bedenken".