Jordanien möchte als das Land wahrgenommen werden, das den Kampf gegen den Terror ermöglicht. Labib Kamhawi, Politik-Experte

Von Al Azrak und anderen Stützpunkten fliegen auch die USA ihre Einsätze. Die USA wollen in den nächsten fünf Jahren sechs Milliarden Dollar geben, bislang war eine Milliarde für denselben Zeitraum vorgesehen. Und Saudi-Arabien, die Vereingten Arabischen Ermirate und Kuwait haben vergangene Woche ein spontanes, zusätzliches Hilfspaket von 2,5 Milliarden Dollar geschnürt. Solche Finanzhilfen federn jetzt erst einmal die Situation ab, doch auf Dauer wird Jordanien nicht um Reformen herumkommen. Und weil sich die Finanzhilfen immer noch aus direkten Budgethilfen und Investitionen in Projekte zusammensetzen, fordert Gewerkschaftsführer Al-Ebous alle Geberländer zur strikten Kontrolle auf: "Am besten wäre es, Jordanien würde kein Cash mehr bekommen, keine Budgethilfen für die Regierung. Dieses Geld kommt nie und nimmer bei der Bevölkerung an."