Es gibt wohl kaum eine Persönlichkeit in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die einesteils sehr einheitlich, andernteils sehr umstritten besprochen, erörtert und diskutiert worden ist wie Joschka Fischer. Auch ich gehöre zu denen, die sich mit unterschiedlichen Bildern von ihm zu befassen hatten, die diese entgegengenommen haben, hin und wieder besprochen und kommentiert haben. Am Ende bleibt eine Bewertung, die auch ein Stück seinem von ihm selbst bestimmten Lebenslauf entspricht. Ich habe seine Lebensgeschichte, wie andere auch, mit Zurückhaltung, auch in Teilen mit kritischen Bemerkungen begleitet, seine Haltungen zumindest in der Anfangsphase oft arrogant und besserwisserisch empfunden und das auch in einer Bundestagsdebatte gesagt.