Angela Merkel empfängt Josep Borrell (M) und Antonio Guterres.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell dringt beim Libyen-Gipfel in Berlin darauf, dass sich die Europäer maßgeblich an der Kontrolle des 2011 festgelegten Waffenembargos für Libyen beteiligen. "Ich denke, die Europäer sollten sich bei der Umsetzung stark engagieren, mehr als in der Vergangenheit."



Griechenland und Italien haben sich bereits bereiterklärt, an einer EU-Mission zur Überwachung des Embargos teilzunehmen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat sich zumindest offen dafür gezeigt.