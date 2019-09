Im Repräsentantenhaus haben sie die Mehrheit. Von Maguires Auftritt in dessen Geheimdienstausschuss erwarten sie Aufklärung darüber, warum er die Beschwerde über ein von Trump geführtes Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wochenlang zurückhielt. Nach dieser Anhörung wird sich Maguire in nicht öffentlicher Sitzung dem Geheimdienstausschuss des Senats stellen, in dem Trumps Republikaner die Mehrheit haben.