Erst ab Runde sechs kam der Titelverteidiger besser in den Fight. Der 28-Jährige Brite schlug seinen 39-jährigen Herausforder aus Russland in der seibten Runde des Kampfes K.O.; Powetkin war in dieser Runde nach schweren Trefferserien gleich zweimal zu Boden gegangen. Am Ende stand für Joshua der 22. Sieg im 22. Profikampf - dabei der 21 Siege durch K.o.