Profiboxer Anthony Joshua ist wieder Weltmeister im Schwergewicht. Der 30 Jahre alte Brite gewann gegen den US-Amerikaner Andy Ruiz einstimmig nach Punkten und nahm erfolgreich Revanche für die Anfang Juni in New York erlittene Niederlage gegen den gleichaltrigen Ruiz.



Durch den Sieg in Diriyya, einem Vorort der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, ist Joshua wieder Titelträger der Verbände IBF, WBO und WBA sowie des kleineren Verbandes IBO.