Joshua Wong traf Außenminister Heiko Maas.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der bekannte Hongkonger Aktivist Joshua Wong hat kurz nach seiner Ankunft in Berlin größere Unterstützung für die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone gefordert. "Ich hoffe, dass Menschen weltweit die Leute in Hongkong unterstützen, die für Freiheit und freie Wahlen kämpfen", sagte der 22-Jährige der "Bild".



Hongkong sei "wie Ost-Berlin zur Zeit des Kalten Krieges". Und weil die Deutschen besonders in Berlin für Freiheit gekämpft hätten, "bitte ich die Deutschen um Hilfe in unserem Kampf".