Deniz Yücel. Quelle: ZDF/dpa

Der im Februar aus türkischer Haft entlassene deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel wünscht sich mehr Wortmeldungen der deutschen Wirtschaft zu den Entwicklungen in der Türkei. Unternehmen seien keine NGO, hätten aber dennoch "eine gesellschaftliche Verantwortung" in den Ländern, in denen sie tätig seien, sagte Yücel dem ZDF.



Druck von Seiten der Wirtschaft sei die Sprache, die die Erdogan-Führung verstehe. Das ganze Interview gibt es heute, 22.15 Uhr, bei "maybrit illner".