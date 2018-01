Trotz internationaler Kritik an der Verfolgung kritischer Journalisten in der Türkei hat die Justiz Haftbefehle gegen 35 weitere Journalisten erlassen, die der Mitgliedschaft in der verbotenen Gülen-Bewegung verdächtigt werden. Zehn von ihnen befänden sich bereits in Polizeigewahrsam, meldete der Sender CNN Türk am Donnerstag. Unter ihnen ist auch der Redakteur der regierungskritischen Zeitung "Birgün", Burak Ekici, wie dieser auf Twitter mitteilte.