Die Bundesregierung hatte die Türkei am Freitagvormittag aufgefordert, die Arbeit ausländischer Korrespondenten im Land nicht zu behindern. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, eine Anzahl deutscher und anderer europäischer Journalisten warte derzeit in der Türkei auf die notwendige Presseakkreditierung. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts ergänzte, man betrachte den Vorgang "mit wachsender Sorge".