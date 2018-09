Das Gericht befand die Reporter Kyaw Soe Oo (28) und Wa Lone (32) für schuldig, sich bei Recherchen über Militärverbrechen an Angehörigen der muslimischen Minderheit der Rohingya illegal geheime staatliche Dokumente beschafft zu haben. Wa Lone und Kyaw Soe Oo hätten "Staatsgeheimnisse verletzt", urteilte der Richter am Montag in Rangun. Beide Journalisten beteuerten bis zuletzt ihre Unschuld. Siee waren im Dezember verhaftet worden und saßen seither im berüchtigten Insein-Gefängnis in Rangun ein. Der Verteidiger Khin Maung Zaw kündigte an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen.