Premierminister Robert Fico. Quelle: Dano Veselský/TASR Slovakia/dpa

Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat überraschend seinen Rücktritt angeboten. Allerdings stelle er Bedingungen, erklärte Fico laut Nachrichtenagentur TASR: Seine sozialdemokratische Partei Smer müsse das Vorschlagsrecht für einen Nachfolger behalten.



Auslöser der Krise in dem EU-Land war der noch nicht aufgeklärte Mord am Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova. Kuciak hatte über Verbindungen der Mafia bis in höchste Regierungskreise recherchiert.