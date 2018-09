Gedenkmarsch für Jan Kuciak und seine Verlobte in Bratislava. Quelle: Bundas Engler/AP/dpa

Nach dem Doppelmord an einem Enthüllungsjournalisten und seiner Verlobten in der Slowakei fordert Staatspräsident Andrej Kiska eine Regierungsumbildung oder Neuwahlen. Das sei in der momentanen politischen Situation notwendig, sagte Kiska laut Agentur TASR. "Eine Grenze wurde überschritten und es gibt keinen Weg zurück."



Nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak stehen slowakische Politiker unter Druck. Kuciak hatte über den Filz zwischen Politik und Geschäftemacherei recherchiert.