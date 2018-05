Die Bloggerin Daphne Caruana Galizia wurde im Oktober ermordet. Quelle: Jon Borg/AP/dpa

Nach dem Mord an einer regierungskritischen Journalistin auf Malta sind drei Verdächtige angeklagt worden. Sie sollen den Anschlag mit einer Autobombe im Oktober ausgeführt haben, berichten lokale Medien unter Berufung auf das Gericht. Die Männer plädierten am Dienstag vor Gericht auf nicht schuldig.



Die Bloggerin Daphne Caruana Galizia wurde am 16. Oktober ermordet. Der Mord hatte das kleinste EU-Land geschockt und auch international Schlagzeilen gemacht.