Mesale Tolu stellt ihr Buch vor.

Quelle: Felix Kästle/dpa

Die politische Lage in der Türkei ist nach Einschätzung der in Istanbul angeklagten deutschen Journalistin Mesale Tolu besorgniserregend. "Oppositionelle, die sich gegen das Regime wehren, sind weiter Repressionen ausgesetzt", sagte Tolu in Ulm.



Tolu sprach am Rande der ersten Lesung ihres Buches über ihre Festnahme und Haftzeit in Istanbul. Die Journalistin war mehr als fünf Monate mit ihrem zweijährigen Sohn in einem Frauengefängnis eingesperrt. Ihr Prozess wird am 23. Mai fortgesetzt.