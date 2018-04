Ich sehe die gefährliche Situation, dass diese Unternehmen zu viel Macht haben. Vera Jourova, EU-Justizkommissarin

Zwar gelte ab Mai die neue EU-Datenschutzgrundverordnung. Sie gebe den Bürgern mehr Macht darüber, was mit ihren Daten passiere. Auch empfindliche Bußgelder gegen Unternehmen wie Facebook sind künftig möglich. "Dennoch kann kein Gesetzgeber die Bürger zu 100 Prozent schützen", so Jourova. Internetnutzer müssten auch sorgsamer mit ihren Daten umgehen und sich mehr Gedanken darüber machen, was mit ihnen passiere. Diese Einsicht sei vielleicht frustrierend. Schließlich würden Bürger von ihren Politikern erwarten, dass sie ihr Leben besser und sicherer machen. "Aber Politiker haben das nicht mehr voll und ganz in ihren Händen", so Jourova.