Der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, hat sich zufrieden über das von Parteichefin Angela Merkel präsentierte Personaltableau für eine neue Regierung geäußert. Es sei ein "starkes Zeichen" und genau das, was der CDU-Nachwuchs gefordert habe.



Es sei gut, dass die CDU-Führung als Team zusammenstehe und dass auch im Kabinett unterschiedliche politische Positionen deutlich würden. Ziemiak erwarte, "dass wir jetzt zusammen an einem Strang ziehen, zusammen in eine Richtung gehen".