JU-Chef Paul Ziemiak hat nach den schwarz-roten Regierungskrisen vor Personaldebatten gewarnt und die Union zur Geschlossenheit aufgerufen. "Die Geduld der Bürger ist erschöpft", sagte Ziemiak vor dem Treffen des Unions-Nachwuchses in Kiel.



"Die Außendarstellung, wie wir sie in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt haben, muss ein Ende haben", so Ziemiak weiter. Rund 1.000 Delegierte und Gäste wollen diskutieren, wie Deutschland auch 2030 stabil und wirtschaftlich erfolgreich bleiben kann.