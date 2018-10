Die Junge Union hatte die Kanzlerin zuletzt kritisiert. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Mit Spannung wird der Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Kiel erwartet. Der Auftritt der CDU-Vorsitzenden (11 Uhr) gilt als Stimmungstest vor dem Wahlparteitag Anfang Dezember in Hamburg.



Der mit dem besten jemals erzielten Ergebnis von gut 91 Prozent in seinem Amt bestätigte Vorsitzende des Unions-Nachwuchses, Paul Ziemiak, hatte Kritik an Merkel und ihrer Großen Koalition geübt und mehr Bereitschaft zur Erneuerung eingefordert.